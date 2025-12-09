Χολαργός: Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο δράστες από την επίθεση με μαχαίρι στον 14χρονο

Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο δράστες που επιτέθηκαν με μαχαίρι στον 14χρονο στον Χολαργό.

Πρόκειται για 19χρονο, ο οποίος πήγε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στο Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού και παραδόθηκε δηλώνοντας ότι εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο άλλος δράστης είναι ανήλικος και συγκεκριμένα 17 χρονών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομολόγησε την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media αναζητείται.

Χολαργός: H «παγίδα» στον 14χρονο

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι του Σαββάτου ο 17χρονος και ο 19χρονος με «δόλωμα» μία κοπέλα, με την οποία ο 14χρονος μιλούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έστησαν καρτέρι προκειμένου να του επιτεθούν.

Ο 14χρονος είχε δώσει ραντεβού με την κοπέλα, αλλά όταν έφτασε στο σημείο βρήκε μαζί με την κοπέλα μία φίλη της και τους δύο δράστες, οι οποίοι άρχισαν να του επιτίθενται, έβγαλαν μαχαίρια και του κατάφεραν τουλάχιστον τρεις μαχαιριές, σε κοιλιά και γλουτούς.

Το αιμόφυρτο παιδί κατάφερε να φτάσει σε μία καφετέρια και να ζητήσει βοήθεια, ώσπου ήρθε το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

«Περίπου στις 15:30 καθόμουν στα σκαλάκια στην 17ης Νοεμβρίου. Περίμενα μία κοπέλα που είχαμε κλείσει ραντεβού μέσω Instagram. Εμφανίστηκαν δύο άτομα με τα οποία είχα παρελθόν. Ο ένας με μαχαίρωσε και ο δεύτερος με χτύπησε με γροθιές», είπε ο 14χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς.

Έπειτα, ένας από τους δράστες δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, όπου με προκλητικό ύφος ανέφερε «ναι δώσαμε τρεις μαχαιριές, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου. Δεν ήταν επτά ούτε οκτώ, δεν έγινε τίποτα παραπάνω».

Μάλιστα, υπάρχει και ένα επιπλέον βίντεο από τον άλλο δράστη, όπου ποζάρει πάνω σε ένα ασημί αυτοκίνητο, κρατώντας το μαχαίρι της επίθεσης.

Σημειώνεται πως ο 14χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.