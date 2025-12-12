Χολαργός: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση σε 14χρονο με μαχαίρι

Στη φυλακή θα οδηγηθούν οι δύο κατηγορούμενη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου αγοριού, στο Χολαργό.

Συγκεκριμένα, κατόπιν απόφασης εισαγγελέα και ανακρίτριας ανηλίκων, οι δύο κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συμφώνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κατηγορούμενος που είχε γνωστοποιήσει σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης το περιστατικό, άλλαξε άρδην τη θέση του ενώπιον της ανακρίτριας.

Απολογούμενος φέρεται να είπε ότι το θύμα τού επιτέθηκε πρώτο με μαχαίρι και ότι αυτός αμυνόμενος πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

Ο έτερος κατηγορούμενος φέρεται να περιέγραψε το περιστατικό στην δικαστική λειτουργό αρνούμενος ότι συμμετείχε στην επίθεση στον ανήλικο.

Επίθεση με μαχαίρι στο Χολαργό: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί λόγω προσωπικών διαφορών με τον 14χρονο του έστησαν παγίδα χρησιμοποιώντας μια φίλη τους ως «δόλωμα».

Συγκεκριμένα ο 14χρονος πήγε να συναντήσει την κοπέλα μετά από ραντεβού, που έκλεισαν μέσω κοινωνικών δικτύων, ωστόσο στο σημείο εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί που του επιτέθηκαν με μαχαίρι τραυματίζοντας τον στην κοιλιά και τον γλουτό.

Ο 14χρονος μετά την επίθεση πήγε αιμόφυρτος σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια από τους θαμώνες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες.