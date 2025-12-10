Μενού

Χολαργός: Συνελήφθησαν και οι δύο νεαροί για την επίθεση σε 14χρονο στον Χολαργό

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου στην περιοχή του Χολαργού.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ | EUROKINISSI / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου από την ΕΛΑΣ δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε βάρος 14χρονου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στον Χολαργό.

Αρχικά είχε παραδοθεί ο 19χρονος και λίγες ώρες μετά και ο 17χρονος ο οποίος σύμφωνα με την ΕΡΤ, ομολόγησε την πράξη του μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί λόγω προσωπικών διαφορών με τον 14χρονο του έστησαν παγίδα χρησιμοποιώντας μια φίλη τους ως «δόλωμα».

Συγκεκριμένα ο 14χρονος πήγε να συναντήσει την κοπέλα μετά από ραντεβού, που έκλεισαν μέσω κοινωνικών δικτύων, ωστόσο στο σημείο εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί που του επιτέθηκαν με μαχαίρι τραυματίζοντας τον στην κοιλιά και τον γλουτό.

Ο 14χρονος μετά την επίθεση πήγε αιμόφυρτος σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια από τους θαμώνες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ