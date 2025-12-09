Χολαργός: «Θα βρω πού μένεις, θα μπουκάρω σπίτι σου» - Οι διάλογοι θύματος και δράστη πριν τις μαχαιριές

Σοκάρουν τα μηνύματα μεταξύ του ενός από τους φερόμενους δράστες και του θύματος που ήρθαν στο φως όσον αφορά την υπόθεση της επίθεσης με μαχαίρι στον Χολαργό, που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμού ενός 14χρονου.

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή (07/12) όταν ο 14χρονος έλαβε πρόσκληση για ραντεβού με μία 20χρονη κοπέλα. Όταν έφτασε στο σημείο μαζί με μία φίλη της, εμφανίστηκαν δύο μεγαλύτερα αγόρια που του είχαν στήσει ενέδρα.

Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ οι δύο κοπέλες παρέμεναν στο σημείο και παρακολουθούσαν γελώντας.

Μέσα από την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, αποκαλύφθηκαν τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει οι δύο ανήλικοι μέσω κοινωνικών δικτύων πριν τον καυγά, στα οποία φαίνεται να λογομαχούν έντονα και να απειλούν ο ένας τον άλλον.

Διαβάστε επίσης: Χολαργός: Ραντεβού «παγίδα» σε 14χρονο με δόλωμα μια κοπέλα - Όταν πήγε τον μαχαίρωσαν

Μεταξύ άλλων, ο φερόμενος ως δράστης είπε στο 14χρονο θύμα: «Εγώ ο ίδιος να θυμάσαι θα κάνω να μαζεύεις τα σάλια από τις π@@@», με τον ανήλικο να απαντά: «Θα σου γα@@@ ό,τι ζωντανό έχεις στο σπίτι, θα βρω που μένεις από δικά σου άτομα, θα μπουκάρω σπίτι σου και θα παρακαλάει η μάνα σου στα τσ@@@... Έλα σήμερα Χαλάνδρι».

Ανήλικος κατηγορούμενος: «Δεν είμαι κακός άνθρωπος»

Ο ένας από τους φερόμενους δράστες εμφανιζόμενος στην ίδια εκπομπή αποκάλυψε την δική του εκδοχή για πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τονίζοντας ότι δεν είχαν σκοπό να βγάλουν μαχαίρι εάν δεν έβγαζε ο 14χρονος πρώτος.

«H αλήθεια όπως έχει βγει στις ειδήσεις ισχύει μέχρι το σημείο που του κάναμε ενέδρα. Πήγα εγώ με έναν φίλο μου και του την στήσαμε με δύο κοπέλες. Ναί είναι αλήθεια το ομολογούμε μέχρι εκεί», είπε αρχικά ο φερόμενος ως δράστης.

«Είχαμε μαχαίρι αλλά δεν είχαμε σκοπό να το βγάλουμε εάν δεν το έβγαζε αυτός πρώτος. Του είπα βάλτο μέσα θα γίνει ζημιά, δεν με άκουσε κανένας και πήγε να καρφώσει τον φίλο μου», αποκάλυψε λέγοντας πως ο φίλος του έπιασε την λεπίδα και του έκοψε το δέρμα στα δάχτυλα.

Στη συνέχεια δήλωσε πως επιτέθηκε στον ανήλικο στην προσπάθεια του να αποφύγει την μαχαιριά: «Πήγε έτρεξε πάνω μου, απέφυγα την μαχαιριά και τον μαχαίρωσα στο πόδι να μην ξανά έρθει κοντά αλλά πάλι ήρθε. Ξαναερχόταν να μας μαχαιρώσει αυτός».

«Τρέξαμε δεν θέλαμε να το συνεχίσουμε αλλά αυτός ήθελε εκδίκηση αλλά έχουμε στοιχεία ότι αυτός το ξεκίνησε...Υπερασπιστήκαμε τις οικογένειες μας... Δεν είμαι κακός άνθρωπος», ανέφερε επίσης ο 15χρονος.