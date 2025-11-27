Η Ελλάδα σιγά σιγά μεταμορφώνεται σε «χώρα γερόντων» καθώς σύμφωνα με με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, οι γεννήσεις μειώνονται και το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Μάλιστα, αυτό «απειλεί» τις συντάξεις.

Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή. Η έκθεση του ΟΟΣΑ «Pensions at a Glance 2025» δείχνει ότι ο πληθυσμός σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ θα γεράσει γρήγορα τα επόμενα 25 χρόνια: μέχρι το 2050, θα υπάρχουν 52 άτομα ηλικίας 65+ για κάθε 100 άτομα ηλικίας 20-64, από 33 το 2025 και μόλις 22 το 2000.

Η αύξηση του δείκτη γήρανσης έως το 2050 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη σε αρκετές χώρες και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Στην Κορέα, αναμένεται να αυξηθεί κατά σχεδόν τις 50 μονάδες, ενώ σε Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία και Ισπανία θα ξεπεράσει τις 25 μονάδες

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας 20-64 ετών προβλέπεται να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% τα επόμενα 40 χρόνια στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιαπωνία, καταλήγει η έκθεση του ΟΟΣΑ.

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί στον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ από 64,7 και 63,9 έτη για τους άνδρες και τις γυναίκες που συνταξιοδοτούνται το 2024 σε 66,4 και 65,9 έτη, αντίστοιχα, για τα άτομα που ξεκινούν την καριέρα τους το 2024, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης: Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε στρατηγική για το δημογραφικό»

Η μελλοντική κανονική ηλικία συνταξιοδότησης κυμαίνεται από 62 έτη στην Κολομβία (για τους άνδρες), το Λουξεμβούργο και τη Σλοβενία έως 70 έτη ή και περισσότερο στη Δανία, την Εσθονία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία.

ΟΟΣΑ: Πώς το δημογραφικό επηρεάζει τις συντάξεις

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, πολλοί εργαζόμενοι θα λάβουν καθαρή σύνταξη ίση με το 63% του καθαρού μισθού τους. Αυτό το μελλοντικό καθαρό ποσοστό αντικατάστασης είναι κάτω από 40 % στην Εσθονία, την Ιρλανδία, την Κορέα και τη Λιθουανία. Το μελλοντικό καθαρό ποσοστό αντικατάστασης των εργαζομένων με πλήρη καριέρα και μισό μέσο μισθό είναι υψηλότερο, κατά μέσο όρο 76 %.

Ηλικιωμένοι στην Αθήνα | Shutterstock

Η έκθεση του «Pensions at a Glance» εστιάζει στο χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις. Οι γυναίκες λαμβάνουν μηνιαίες συντάξεις που είναι κατά μέσο όρο 23% χαμηλότερες από αυτές των ανδρών στις χώρες του ΟΟΣΑ, παρά τη μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες από το 28% το 2007.

Οι διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τα συνολικά εισοδήματα κατά τη διάρκεια της ζωής – που οφείλονται σε διαφορές στην απασχόληση, τις ώρες εργασίας και τις ωρομίσθιες – εκτιμάται ότι ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 35% σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και αποτελούν τον κύριο παράγοντα που συμβάλλει στη διαφορά αυτή. Η άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις.

Οι χώρες θα πρέπει να θεσπίσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα περιλαμβάνει πολιτικές για την αγορά εργασίας, την οικογένεια και τις συντάξεις, προκειμένου να επιλύσουν αυτό το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις.