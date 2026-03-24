Χωρίς εισιτήριο στα ΜΜΜ; Το νέο τριψήφιο πρόστιμο που θα πληρώνεις

Ογκώδη αύξηση φέρνει η κυβέρνηση στο πρόστιμο για όσους «αρνητές» εισιτηρίου μπαίνουν με άδειες τσέπες στα ΜΜΜ, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που ψηφίστηκε εχτές.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εισάγει ένα ενιαίο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής, με την αύξηση του προστίμου κατά 30 ευρώ, το οποίο ορίζεται πλέον στα 100 ευρώ για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός, τρόλεϊ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από 72 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα συμμόρφωσης.