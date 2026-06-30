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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Εύβοια: Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά στην Εύβοια, παρόλα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

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Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Φωτ. Αρχείου: Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα, στην Ευβοία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:30 χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικίες ή υποδομές, ενώ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έγινε γνωστό, περιόρισαν τη φωτιά σε χρονικό διάστημα μίας ώρας και πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεση της εστίας.

Ειδικότερα έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος και 11 οχήματα, καθώς και οι δυνάμεις που διατέθηκαν για την αεροπυρόσβεση και συγκεκριμένα 6 αεροσκάφη και 1 ελικοπτερο με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας για την διερεύνηση των αιτιών της.

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