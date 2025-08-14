Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ζάκυνθο - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Μετά τα καλά νέα σε ό,τι αφορά τα πύρινα μέτωπα σε Πρέβεζα και Άρτα όπου, πλέον, βρίσκονται σε ύφεση, εξίσου καλά νέα έρχονται και από τη Ζάκυνθο!

Χωρίς ενεργό μέτωπο φωτιάς πλέον και το νησί του Ιονίου, καθώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν μετά από σκληρές μάχες να περιορίσουν τη φωτιά στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι.

Διαβάστε ακόμα: Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Πρέβεζα και Άρτα

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες στα επίφοβα σημεία, για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις το πρωί.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κυκλοφορία, για να διευκολύνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και να μην προκληθεί ατύχημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Πανοκράτορας-Μουζάκι.