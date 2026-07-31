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Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Ασπρόπυργο και Κάρυστο – Έσβησε στην Αταλάντη

Τρεις από τις φωτιές που απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε Ασπρόπυργο, Κάρυστο και Αταλάντη, πλέον έχουν σβήσει.

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Πυροσβεστικό όχημα | eurokinissi
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε Ασπρόπυργο και Αετό Καρύστου Ευβοίας, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής έσβησε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο Κυπαρίσσι Αταλάντης.

Ειδικότερα, για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής επιχειρούν 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα , ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φυλής. Στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύστου Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Υπενθυμίζεται ότι στις 20:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Επέκτασης Καρύστου με κατεύθυνση πρoς Αετό.

Τέλος για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες του Δήμου Λοκρών.

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