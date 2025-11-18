Χωρίς τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα οργανώσεων εθελοντών πυροσβεστών σύμφωνα με νέα ρύθμιση

Προωθείται, μέσω νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι εθελοντικές οργανώσεις πυροσβεστών, ύστερα από συνεργασία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα.

Η σχετική ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει ότι φορτηγά Ι.Χ., πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες, τα οποία ανήκουν σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε δράσεις πολιτικής προστασίας.

Όπως επισημαίνεται, η ρύθμιση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης.

Ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι η απαλλαγή μειώνει το λειτουργικό κόστος των οργανώσεων και ενισχύει την επιχειρησιακή τους δυνατότητα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει προς τους εθελοντές. «Ενισχύουμε την προσπάθειά τους στη μάχη με τις φυσικές καταστροφές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας σημείωσε ότι, μετά την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, η κυβέρνηση προχωρά σε ακόμη ένα βήμα στήριξης των εθελοντικών οργανώσεων πυρόσβεσης, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους και στέλνοντας μήνυμα υπέρ του εθελοντισμού.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη διάταξη του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τα οχήματα που αποκτούν οι εν λόγω οργανώσεις απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πυροσβεστικούς σκοπούς ή για τη μεταφορά προσωπικού που παρέχει σχετικές υπηρεσίες.