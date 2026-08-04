Χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα σε τροχαίο στην Απιδέα: Επί τόπου η πυροσβεστική για την ανάσυρσή της

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μία γυναίκα που ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ οδηγούσε ΕΙΧ όχημα, λόγω εκτροπής του.
Πληροφορίες θέλουν η γυναίκα να κινούταν στην Ε.Ο. Σπάρτης-Μονεμβασιάς, προς Απιδέα, στη Λακωνία. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, επιχείρησαν για την ανάσυρσή της 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
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