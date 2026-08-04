Μενού

Χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα σε τροχαίο στην Απιδέα: Επί τόπου η πυροσβεστική για την ανάσυρσή της

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μία γυναίκα που ενεπλάκη σε τροχαίο στην Ε.Ο. Σπάρτης-Μονεμβασιάς.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μία γυναίκα που ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ οδηγούσε ΕΙΧ όχημα, λόγω εκτροπής του.

Πληροφορίες θέλουν η γυναίκα να κινούταν στην Ε.Ο. Σπάρτης-Μονεμβασιάς, προς Απιδέα, στη Λακωνία. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, επιχείρησαν για την ανάσυρσή της 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ