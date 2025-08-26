Χωρίς τις αισθήσεις του δύτης στο Αντίρριο: Εσπευσμένα στο «Άγιος Ανδρέας»

Συναγερμός στο ΕΚΑΒ και στις αρχές, καθώς δύτης ανασύρθηκε προ ολίγου χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή της Ανατολικής Προβλήτας του Αντιρρίου, χωρίς να έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας βρέθηκε αναίσθητος με καταδυτική στολή και ανασύρθηκε από άλλο δύτη, ενώ άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, για; να αξιολογηθεί η κατάστασή του.
