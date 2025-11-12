Χριστίνα Γαλανοπούλου για σεξιστικές συμπεριφορές: «Μου έδειξε βέρα και μου είπε εγγυημένη εχεμύθεια»

Άρθρο των New York Times με τον τίτλο «Κατέστρεψε ο φιλελεύθερος φεμινισμός τον εργασιακό χώρο;» στάθηκε αφορμή για να εξιστορίσει η δημοσιογράφος Χριστίνα Γαλανοπούλου σεξιστικές συμπεριφορές και ανισότητες που έχει αντιμετωπίσει στον εργασιακό χώρο ως γυναίκα, υπενθυμίζοντας πως η ισότητα των φύλων στην εργασία, ο σεβασμός και η ασφάλεια στον χώρο δουλειάς παραμένει διαχρονικά ζητούμενο.

Στην ανάρτησή της, περιγράφει ατάκες και πράξεις από συναδέλφους της και προϊσταμένους, οι οποίες προκαλούν οργή για όσα βιώνουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας τους.

Ακολουθεί η ανάρτηση της Χριστίνας Γαλανοπούλου.

Χριστίνα Γαλανοπούλου: «Μου έριξε μπατσάκι στον πισινό»

«Στα 22 μου, μέσα σε μίτινγκ τίγκα στους άντρες, γύρισε παλιός αθλητικογράφος, μου έδειξε τη βέρα του και μου είπε: "εγγυημένη εχεμύθεια". Είναι το ανέκδοτό μας με φίλες και συναδέλφους που γνωριζόμαστε από το έτος 0 στη δημοσιογραφία.

Λίγους μήνες μετά, ο ίδιος άνθρωπος θεώρησε απολύτως ΟΚ, μέσα στο ασανσέρ να μου ρίξει ένα μπατσάκι στον πισινό, γιατί «έκανε καλό συνδυασμό με το χρώμα του φορέματος». Μας χώρισε ο bodyguard του εκδότη στον τελευταίο όροφο – όχι από το πάθος.

Ο δε εκδότης μου είπε τότε ότι εξελίσσομαι σε μεγάλο μπέλα και πρέπει να ηρεμήσω, γιατί δεν είναι δυνατόν να σηκώνω χέρι σε άντρες συναδέλφους που, στην τελική, δεν μου έκαναν και κάτι κακό. Μέσα στα χρόνια έχω ακούσει να με φωνάζουν «Χριστινάκι» (όχι για να με υποτιμήσουν, απαπα, αλλά γιατί ήμουν μικρή). Έχω ακούσει ότι «το κειμενάκι μου είχε επιτυχιούλα». Δεν έχω προαχθεί γιατί «δεν ήταν η ώρα μου».

Προϊστάμενος ύλης, διασημότητα του κλάδου έχει ακουμπήσει στο γραφείο μου προυφ πρωτοσέλιδου με φωτογραφία μου και τίτλο «Κορίτσι μου, θέλω να δω τα β@ζιά σου» και για χρόνια ντρεπόμουν εγώ που ούτε καλημέρα δεν του έλεγα και όχι εκείνος που έπρεπε να ντραπεί.

Σε άλλη δουλειά, κάθε χρόνο με μετακινούσαν από πόστο σε πόστο «γιατί έτσι κάνουν με τους ικανούς» (βασικά, έτσι βουλώνουν τρύπες). Αμειβόμουν για χρόνια με τα μισά και πιο κάτω από άντρα συνάδελφο με τη μισή εμπειρία, μισή της μισής προϋπηρεσία και ακαδημαϊκές γνώσεις του «το μεγάλο πανεπιστήμιο της ζωής».

Κάποτε μου καπέλωσαν και ένα βύσμα γιατί είχε «πολύ καλή χημεία» με άλλο εκδότη. Όλα αυτά όχι σε μία συγκεκριμένη δουλειά, αλλά σε διάφορες μέσα στα χρόνια. Αλλά - οι New York Times θεωρούν ότι «Ο Φιλελεύθερος Φεμινισμός έχει καταστρέψει τον εργασιακό χώρο» και αναρωτιούνται μάλιστα αν «ο συντηρητικός φεμινισμός μπορεί να το διορθώσει αυτό».

Μιλάμε για μια καταχώρηση της οποίας ο τίτλος διορθώθηκε περί τις 3 φορές και κάθε νέα εκδοχή (π.χ.: «Οι Γυναίκες κατέστρεψαν τον εργασιακό χώρο») ήταν χειρότερη από την πρώτη.

Και κυρίως μιλάμε για ένα τεράστιο «φτου» στο βίωμα των περισσότερων γυναικών και θηλυκοτήτων στην εργασιακή ζωή, ένα τεράστιο skip του τραύματος που ευθύνεται για ψυχοσωματικές ασθένειες, χρόνια μισθολογική ανισότητα και φυσικά μιλημένες και πουλημένες ευκαιρίες - και παραιτήσεις, βεβαίως βεβαίως.

Και με κάτι τέτοια, φυσικά, δικαιώνεται η Μαντόνα που πριν από περίπου μια 6ετία είχε χαρακτηρίσει το εν λόγω μέσο ως «κορωνίδα της πατριαρχίας στην Αμερική». Κάτι ήξερε η θεότητα που είπε να παραχωρήσει συνέντευξη και δεν πίστευε στα μάτια της, όταν διάβαζε για τις κουρτίνες του σπιτιού της.

Η φωτό από τις μακρινές αρχές του 2000, όταν ο τότε εκδότης με προξένευε με γνωστό πολιτικό, αποκαλώντας με χαζή που δεν ξέρω ότι οι γυναίκες το όνομα δεν το φτιάχνουν. Το παντρεύονται και ξενοιάζουν. Το τρομερό οπίνιον των Times στο πρώτο σχόλιο.