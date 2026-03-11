Χρήστος Βαλαβανίδης: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πρόσωπα του πολιτικού χώρου είπαν το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Στην τελετή αποτέφρωσης στη Ριτσώνα έδωσαν το «παρών» εκτός από τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Μιράντα Ζαφειροπούλου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλοι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου | NDP

Ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Δημήτρης Φραγκιόγλου | NDP

Ελένη Γερασιμίδου | INTIME/ ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ

Παντελής Καναράκης | NDP

Μιράντα Ζαφειροπούλου | NDP

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973.

Συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε όλα σχεδόν τα είδη της τέχνης του ηθοποιού: αρχαίο δράμα, αττική κωμωδία, κωμειδύλλιο, οπερέτα, σύγχρονο θέατρο, μουσικό θέατρο, παντομίμα και επιθεώρηση.

Μεταξύ άλλων έχει παίξει στις παραστάσεις: «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας", «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας - Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», «Ντόλλυ».

Στη συνεργασία του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, έπαιξε τον Στέλιο στην «Αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το 1996, μαζί με τη γυναίκα του, Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο» μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σ' έναν σύγχρονο, καλαίσθητο και λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Από τις πολλές τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ξεχωρίζει η συμμετοχή του στα: «Οι αυθαίρετοι», «Οι τρεις χάριτες», «Τμήμα Ηθών» κα.

Είχε βραβευτεί με το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία του Νίκου Νικολαΐδη Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα.

Συμμετείχε σε ξένες παραγωγές ταινιών, όπως: The First Olympics (σκην. Άλβιν Ράκοφ), My Family and other animals (σκην. Peter Barber-Fleming) «ΟΡΑ» (σκην. Udayan Prassad).