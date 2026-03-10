Αυτά τα σχόλια που, λέει, διαφωνούν με την αποτέφρωση του Χρήστου Βαλανίδη

Η φωτογραφία είναι χαμηλής ανάλυσης. Οι μάσκες δεν βοηθούν. Βλέπετε οτιδήποτε συνέβη τους μήνες της πανδημίας μάς απωθεί. Γενικά ως εικόνα δεν είναι και πολύ ελκυστική. Ντύνεται όμως με μία όμορφη ιστορία. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία έφερναν καρβέλια ψωμί που οι ίδιοι ζύμωναν στον ΤΑΣΕΗ, στην πιο δύσκολη περίοδο για να είναι κανείς ηθοποιός.

Aν μη τι άλλο ένας όμορφος τρόπος να ανακοινώσει ο Σπύρος Μπιμπίλας πού θα γίνει ο τελευταίος αποχαιρετισμός του σπουδαίου ηθοποιού και ανθρώπου, Χρήστου Βαλαβανίδη. Αύριο το μεσημέρι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Κάτω από το ποστ αυτό, δεκάδες μηνύματα ανθρώπων που δηλώνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την πλήρη αντίθεσή τους στο γεγονός ότι ο Χρήστος Βαλαβανίδης και η οικογένειά του αποφάσισαν να γίνει αποτέφρωση.

Τα σχόλια ποικίλουν. Υπάρχουν οι εξοργισμένοι που βγάζουν άναρθρες κραυγές «έλεος τι αποτέφρωση», «όλα τα κουμούνια στη Ριτσώνα πάνε». Υπάρχουν και οι άλλοι, οι απογοητευμένοι «κι αυτός αποτέφρωση; Tι κρίμα», «λυπάμαι πολύ που ο αποχαιρετισμός θα γίνει έτσι».

Χρόνια πολλά terminally online, θα έπρεπε να έχω συνηθίσει τη χαβούζα που λέγεται σχόλια στις πλατφόρμες των social media. Κάποιες φορές όμως το μυαλό φεύγει από τα σιχαμερά μέρη και επιστρέφει να τα δει για λίγο από ψηλά.

Κάτι τέτοιο συνέβη και σήμερα, Τρίτη πρωί, στο δικό μου μυαλό που αδυνατεί έστω να κατανοήσει από πού διάολο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν το θάρρος να μπουν σε έναν ψηφιακό χώρο αποχαιρετισμού και να κουμαντάρουν τον τρόπο που κάποιος θα εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Πώς θα του πουν ένα τελευταίο γεια στον θάνατο, αυτοί με τους οποίους μοιράστηκε τη ζωή.

Βέβαια, αν το δεις λογικά, δεν είναι να σου κάνει εντύπωση. Όταν έχεις διαρκώς την έγνοια να ελέγξεις σώματα (με ποιους κάνουν σεξ, τι δείχνουν προς τα έξω, πότε θα κάνουν παιδιά) δεν σε ενδιαφέρει και πολύ, ρε παιδί μου, αν αυτά τα σώματα είναι ζωντανά ή νεκρά. Το ζήτημα στον έλεγχο δεν ήταν ποτέ ο ελεγχόμενος.

Και όπως βγαίνω και τα βλέπω από μακριά, μακριά από τα ανθρώπινα, αφήνεις στην άκρη κομμουνισμούς, εθνικισμούς, ορθοδοξίες και αγνωστικισμούς, παπάδες και επιστήμονες, χριστιανούς και μαρξιστές, αριστερούς και δεξιούς.

Κάθομαι και σκέφτομαι τι σόι άνθρωπος μπορεί να είσαι για να μπεις να σχολιάσεις σε ένα ποστ για τον θάνατο ενός ανθρώπου τη γνώμη σου για το πώς κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε να γίνει ο αποχαιρετισμός του. Τι ιδέα έχεις για τον εαυτό σου και για τα γούστα σου που νομίζεις ότι μπορείς να τα επιβάλλεις σε ανθρώπους που μόλις έχασαν κάποιον δικό τους. Τι καύσιμο για κάθε λογής τύραννο που θέλει να γεννήσει νέες κηλίδες ντροπής στην ιστορία της ανθρωπότητας.