Χρίστος Δήμας: Εντός του 2025 η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Σε τελική φάση βρίσκεται η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2025 σύμφωνα με προαναγγελίες του Χρίστου Δήμα, Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Απαντώντας στη Βουλή, σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ., Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με το δίκτυο της Εγνατίας Οδού στη Θράκη, ο υπουργός εξέφρασε με αισιοδοξία ότι η ολοκλήρωση της παραχώρησης θα γίνει εντός του 2025.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως δήλωσε, θα προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες βελτιώσεις στην Εγνατία Οδό – από σήραγγες και γέφυρες έως νέες υποδομές – με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών.

«Η Εγνατία Οδός συνιστά έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που πληροί όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Οι δείκτες οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχοι με εκείνους των λοιπών αυτοκινητοδρόμων», είπε ο κ. Δήμας.

Συμπλήρωσε πως απαιτούνται συντηρήσεις, ενώ θα κατασκευαστούν και οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επιπλέον, για το ζήτημα της συντήρησης του οδικού δικτύου, πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται σημαντικά έργα στη Θράκη και τη Μακεδονία, όπως η πλήρης αποκατάσταση του τμήματος Κομοτηνή – Τελωνείο Κήπων, ενώ γίνονται εργασίες στα υποτμήματα της παράκαμψης Καβάλας και μεταξύ κόμβου Λαγκαδά και Νυμφόπετρας.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε, επίσης, ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για παραβάσεις που σχετίζονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα και γι’ αυτό συνιστά πράξη θεσμικής ευθύνης, η οποία θωρακίζει την οδική ασφάλεια και προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.