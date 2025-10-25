Χρήστος Λούλης: «Ήρθα να αποχαιρετήσω σαν Έλληνας τον δημιουργό τον Σαββόπουλο»

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκε ο ηθοποιός Χρήστος Λούλης για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση που είχε μαζί του, τόσο ως ακροατής όσο και ως συνεργάτης.

«Πρώτα από όλα σαν ακροατής του, σαν θαυμαστής του, σαν άνθρωπος που άκουγε τα τραγούδια του και δεύτερον –και πολύ λιγότερο– σαν άνθρωπος που συνεργάστηκε μαζί του για ένα καλοκαίρι και τον γνώρισε αρκετά, είχα μια σύνδεση μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ήθελα να αποχαιρετήσω σαν Έλληνας τον δημιουργό τον Σαββόπουλο και ήρθα να αποχαιρετήσω σαν Χρήστος τον Κύριο Διονύση που μου έμαθε πολλά».