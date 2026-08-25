Χρήστος Μαρκίδης: Ποιος ήταν ο ζωγράφος και ποιητής που βρέθηκε νεκρός - Η τελευταία του ανάρτηση

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του ζωγράφου και ποιητή Χρήστου Μαρκίδη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια, το βράδυ της Δευτέρας (24/8).

Ο Χρήστος Μαρκίδης φέρεται να βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, σε κατάσταση που καταδεικνύει πως ενδεχομένως ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του. Έρευνες έχουν ξεκινήσει για να ρίξουν φως σε όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατό του.

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Χρήστος Μαρκίδης: Το έργο του

Ο Χρήστος Μαρκίδης ήταν Έλληνας ζωγράφος και ποιητής. Σπούδασε ζωγραφική, νωπογραφία, ιστορία τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 1974 και αποφοίτησε το 1979.

Μόλις τελείωσε τις σπουδές του έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι. Την περίοδο 1985–1988 είχε λάβει υποτροφία απο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση συγκεκριμένου καλλιτεχνικού έργου στην Ελλάδα.

Παρουσίασε τη δουλειά του σε δεκαπέντε ατομικές εκθέσεις: Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα 1984, 1987, 1990, Γκαλερί Ζαλοκώστα 7, Αθήνα 1987, Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι, Αθήνα 1992, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών 1995, 2001, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα 1995, Ζ. Αθανασιάδου Art Gallery, Θεσσαλονίκη 1996, Πολύεδρο, Πάτρα 1997, Γκαλερί Titanium, Αθήνα 1997, Αίθουσα Τέχνης Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2002, Thanassis Frissiras Gallery, Αθήνα 2007, Gallery 7, Αθήνα 2022, Art Project Space (Αναδρομή), Αθήνα 2025[3]. Συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στη θεματολογία του κυριαρχούν από νωρίς οι προσωπογραφίες, η ανθρώπινη μορφή σε διάφορες παραλλαγές και οι νεκρές φύσεις, θέματα στα οποία επανέρχεται συχνά κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της φιγούρας με το χώρο και στην εκφραστική φόρτιση των προσώπων. Η συχνή χρήση των σκούρων τόνων και η όλη επεξεργασία των χρωμάτων τονίζουν τον συμβολικό ή μεταφυσικό ρόλο του φωτός, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα, με ευδιάκριτες αναφορές σε μορφές της καλλιτεχνικής παράδοσης.

Από το 1992, κείμενα και ποιήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά. Παράλληλα έχουν κυκλοφορήσει τα ποιητικά του βιβλία Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα, Διάττων 1999 (εκτός εμπορίου), Έως, Διάττων 2001 (εκτός εμπορίου), Άτια στο σκοτεινό νερό, Εκδόσεις του Φοίνικα 2003 (εκτός εμπορίου), Αμώεν, Εριφύλη 2004 (εκτός εμπορίου), Κιννάβαρι, Άγρα 2009, Δράκων κατήλθες, Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ 2013, Έρεβος ή το άλλο φως, Εκδόσεις του Φοίνικα 2020, Ποιήματα 1999-2020, Αρμός 2023, και τα δοκιμιακά του πεζογραφήματα Επτά κείμενα περί Τέχνης, Εκδόσεις του Φοίνικα 2002, Κατάματα, Γαβριηλίδης 2005, 2014, Αρμός 2022. Τον Σεπτέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων το CD Γενέθλια Ζέμπρα (Ποίηση-απαγγελία: Χρήστος Μαρκίδης / Μουσική-επεξεργασία ήχου: Γιάννης Μουρτζόπουλος).

Η τελευταία ανάρτηση

Η τελευταία ανάρτηση του Χρήστου Μαρκίδη στα social media έγινε μόλις το βράδυ της Δευτέρας (24/8). Συγκεκριμένα, ανέβασε το εξώφυλλο της ταινίας «Persona» του Bergman και έγραψε:

«Η γέννηση είναι παγίδα. Εντελώς αινιγματική παγίδα, γιατί, όταν κανείς βγαίνει από το σώμα της μάνας του, προκαλεί η εικόνα αυτή εντύπωση απελευθέρωσης. Εντούτοις, όταν βγαίνει απ' το σώμα της μάνας του, το παιδί μπαίνει στην παγίδα. Στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης. ~ Νίκος Καρούζος».