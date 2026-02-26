Μενού

Χρήστος Μαυρίκης: Επιστρέφει στη φυλακή, τέλος η ηλεκτρονική επιτήρηση

Η απόφαση ελήφθη μετά τις διώξεις κατά του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και το ανθρωποκυνηγητό στα Σπάτα.

Χρήστος Μαυρίκης
Χρήστος Μαυρίκης | Eurokinissi
Στη φυλακή οδηγείται ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης. Με απόφαση από το τμήμα εκτελέσεως ποινών αντικαθίσταται ο προσωρινός όρος που είχε να κάνει με τον κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη ξανά το μεσημέρι της Πέμπτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιο κατάστημα των φυλακών θα οδηγηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα έχει πάρει αναβολή για τις 23 Απριλίου 2026.

