Χρήστος Μαυρίκης: Επιστρέφει στη φυλακή, τέλος η ηλεκτρονική επιτήρηση

Στη φυλακή οδηγείται ξανά ο Χρήστος Μαυρίκης. Με απόφαση από το τμήμα εκτελέσεως ποινών αντικαθίσταται ο προσωρινός όρος που είχε να κάνει με τον κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.
Ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη ξανά το μεσημέρι της Πέμπτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και αναμένεται να αποφασιστεί σε ποιο κατάστημα των φυλακών θα οδηγηθεί.
Στα δικαστήρια ο Μαυρίκης για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα – Αεροβόλα και όπλα κρότου εντοπίστηκαν
Υπενθυμίζεται ότι η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα έχει πάρει αναβολή για τις 23 Απριλίου 2026.
