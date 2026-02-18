Στα δικαστήρια ο Μαυρίκης για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα – Αεροβόλα και όπλα κρότου εντοπίστηκαν

Στο αυτόφωρο σήμερα δικάζεται σήμερα ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος αντιμετωπίζει μια σειρά από κατηγορίες, μετά τους πυροβολισμούς και την αναζήτησή του στα Σπάτα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, μεταξύ άλλων, για παράνομη κατοχή όπλου κρότου λάμψης και πυροβολισμούς.

Ο Μαυρίκης βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο, καθώς την Δευτέρα (16/2), πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και φέρεται να απείλησε έναν 45χρονο που διέμενε στο σπίτι στα Σπάτα.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο αλλοδαπός νοίκιαζε έναν χώρο στο σπίτι του Μαυρίκη και είχαν οικονομικές διαφορές. Μετά τους πυροβολισμούς, ο Μαυρίκης ότι ταμπουρωθεί στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί εισήλθαν στην περιφραγμένη οικία του και αφού δεν τον βρήκαν εκεί τον εντόπισαν σε διπλανό οικόπεδο.

Στο σπίτι του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρέθηκαν τρία αεροβόλα όπλα, πέντε πιστόλια κρότου, 1 φωτοβολίδων, μεταλλικές μπίλιες αεροβόλου και αμπούλες κρότου.