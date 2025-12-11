Μενού

Χριστούγεννα 2025: Πότε θα κλείσουν τα σχολεία

Πλησιάζουν οι διακοπές των Χριστουγέννων και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για δεκαπέντε ημέρες.

Reader symbol
Newsroom
Άνοιγμα σχολείων
Όλα έτοιμα για το άνοιγμα των σχολείων | Intime
  • Α-
  • Α+

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για το κλείσιμο των σχολείων για τα Χριστούγεννα και οι μαθητές θα ξεκινήσουν σύντομα τις εορταστικές διακοπές τους. 

Βάσει του προγραμματισμού φέτος τα σχολεία θα κλείσουν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ενώ μαθητές και μαθήτριες θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία μετά από τα Χριστούγεννα

Μετά την επίσημη αργία των Θεοφανίων (Τρίτη 6 Ιανουαρίου), τα σχολεία παραμένουν κλειστά και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Απουσίες θα δίνονται κανονικά στις 23 Δεκεμβρίου. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ