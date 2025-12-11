Χριστούγεννα 2025: Πότε θα κλείσουν τα σχολεία

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για το κλείσιμο των σχολείων για τα Χριστούγεννα και οι μαθητές θα ξεκινήσουν σύντομα τις εορταστικές διακοπές τους.

Βάσει του προγραμματισμού φέτος τα σχολεία θα κλείσουν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ενώ μαθητές και μαθήτριες θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία μετά από τα Χριστούγεννα

Μετά την επίσημη αργία των Θεοφανίων (Τρίτη 6 Ιανουαρίου), τα σχολεία παραμένουν κλειστά και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές θα επιστρέψουν κανονικά στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Απουσίες θα δίνονται κανονικά στις 23 Δεκεμβρίου.