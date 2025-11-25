Χριστούγεννα «διαιτητικά»: Οι ανατιμήσεις που «τσιμπάνε» μελομακάρονα και κουραμπιέδες

Μετράμε πλέον αντίστροφα λιγότερο από έναν μήνα για τα Χριστούγεννα, με πολλά νοικοκυριά να έχουν ήδη αρχίσει να ξεσκονίζουν και να στολίζουν για την πιο «ζεστή» γιορτή του χρόνου.

Βέβαια για κάποιους θα βγουν αρκετά «στενά», καθώς οι ανοδικές τιμές των πρώτων υλών, σημαίνει ότι τα αγαπημένα καλούδια όπως τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες θα είναι απαγορευτικά για πολλά σπίτια.

Mε την άνοδο των πρώτων υλών και κυρίως στην αγορά του κακάο, σε συνδυασμό με την αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις, συγκράτηση των τιμών στα περσινά επίπεδα αποδεικνύεται δύσκολη.

Χριστούγεννα: Σφίγγονται για να κρατήσουν τις τιμές

Η Έλσα Κουκουμέρια, πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, ανέφερε ότι γενικότερα οι τιμές των χριστουγεννιάτικων γλυκών φέτος θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα.

Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των καταναλωτών οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στις πρώτες ύλες κι όχι μόνο.

«Οι τιμές φέτος για τα μελομακάρονα κυμαίνονται σε γενικές γραμμές από 13 έως 15 ευρώ το κιλό, ενώ γι’ αυτά με σοκολάτα από 16 έως 19 ευρώ», είπε

Σε ότι αφορά στους κουραμπιέδες «γενικότερα κινούνται μεταξύ 17 και 19 ευρώ», αναφέρει, διευκρινίζοντας ωστόσο πως οι τιμές είναι και σε συνάρτηση τόσο με την ποιότητα των πρώτων υλών όσο και του καναλιού πώλησης.

Δυσβάσταχτα παραμένουν ωστόσο και τα ενεργειακά κόστη: «ένα κατάστημα που κατανάλωνε 10.000 κιλοβατώρες πλήρωνε 1.000 ευρώ και τώρα ο λογαριασμός φτάνει τα 1.800 με 2.000 ευρώ», αναφέρει η κα Κουκουμέρια.