Βροχερό παραμένει και σήμερα το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρούς ανέμους που φτάνουν τα 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, έχει πλέον ξεκαθαρίσει το καιρικό μοτίβο που θα επικρατήσει τα φετινά Χριστούγεννα.

Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα – Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός δεν θα ευνοεί ιδιαίτερα τις μετακινήσεις και τις βόλτες, ωστόσο δεν θα τις καθιστά και απαγορευτικές.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να επιδεινώσει τις καιρικές συνθήκες στη χώρα μας από τις 24 έως τις 26 του μήνα. Η κορύφωση της κακοκαιρίας εντοπίζεται κυρίως στο διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη, δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το συγκεκριμένο σύστημα θα φέρει δύο αξιόλογα κύματα κακοκαιρίας, με βροχές, καταιγίδες αλλά και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Πρώτο κύμα: Θα εκδηλωθεί από το βράδυ έως το απόγευμα της Τετάρτης, με τη μεγαλύτερη ένταση να εντοπίζεται στα δυτικά και ασθενέστερα στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Δεύτερο κύμα: Αναμένεται από το βράδυ της Τετάρτης έως περίπου το απόγευμα της Πέμπτης, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων, ο κ. Μαρουσάκης σημειώνει πως το πρωινό θα χαρακτηρίζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές, με έμφαση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Σταδιακά όμως, ο άστατος καιρός θα περιοριστεί προς το Αιγαίο, ενώ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, οι συνθήκες θα παρουσιάσουν βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Εκτίμηση καιρού για την Πρωτοχρονιά

Καθ’ όλη τη διάρκεια των παραπάνω ημερών, ισχυροί έως και πολύ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στις θάλασσες, εναλλασσόμενοι μεταξύ νότιων και βόρειων διευθύνσεων, χωρίς ωστόσο να αναμένεται γενικευμένο απαγορευτικό απόπλου.

Όσον αφορά την αλλαγή του χρόνου, φαίνεται πως ο καιρός θα στραφεί σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο. Αν και το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ» δείχνει πιθανή βαρυχειμωνιά, ακόμη και με χιόνια σε πεδινές περιοχές, οι μετεωρολόγοι διατηρούν επιφυλάξεις, καθώς δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία με άλλα προγνωστικά μοντέλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κρύο θα είναι εντονότερο σε σχέση με τα Χριστούγεννα, ενώ για τα φαινόμενα απαιτείται περαιτέρω αναμονή.

Μουντός και βροχερός καιρός τα Χριστούγεννα

Ανάλογη εικόνα δίνει και ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος προβλέπει αυξημένες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, περιορισμένα χιόνια στα ορεινά και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση, πριν την επιστροφή του πιο έντονου ψύχους.

Όπως αναφέρει, το τριήμερο Τρίτη έως Πέμπτη οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με τον καιρό να ακολουθεί το γνωστό μοτίβο «Π». Τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά κέντρα, ενώ από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο αναμένεται βελτίωση. Το τέλος του 2025 ενδέχεται να συνοδευτεί από περισσότερο κρύο και πιθανές χιονισμένες εκπλήξεις.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το πρωί σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι οι βροχές θα ξεκινήσουν στο Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά το βράδυ. Οι άνεμοι θα φτάνουν στα δυτικά έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα εξασθενούν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με την περιοχή.