Καιρός: Θα «γλιτώσει» η Αττική τις βροχές τα Χριστούγεννα; Αναλυτικά η πρόγνωση για την εβδομάδα των γιορτών

Με βροχή φαίνεται ότι θα γιορτάσουμε την ημέρα των Χριστουγέννων, με τις βροχερές μέρες να ξεκινούν ήδη από αύριο το πρωί (23/12) σε Μαγνησία, Εύβοια και Νότιο Αιγαίο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το καιρικό σκηνικό θα γίνει ακόμα πιο έντονο, το απόγευμα με τις «οργανωμένες βροχές» να κάνουν την εμφάνιση τους στη Δυτική Ελλάδα και σφοδρές καταιγίδες στο Ιόνιο το βράδυ.

Όλο το βροχερό σκηνιικό, θα συνοδεύουν σφοδροί άνεμοι.

Καιρός: Ποια μέρα την εβδομάδα των γιορτών θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληπροφορίες η χειρότερη καιρικά ημέρα αναμένεται να είναι η Παραμονή των Χριστουγέννων, η Τετάρτη 24/12.

Ισχυρές βροχές θα χτυπήσουν δυτικά, κεντρικά, βόρεια και νότιο αιγαίο, στις περισσότερες περιοχές τις χώρας, με νοτιάδες με 6 μποφόρ.

Τα χιόνια θα είναι τοπικά αξιόλογα με τα χιονοδρομικά τις Ηπείρου και της Μακεδονίας να έχουν τα περισσότερα.

Τι καιρό θα έχουμε τα Χριστούγεννα

Αναφορικά με τα Χριστούγεννα, η μετεωρολόγος δήλωσε ότι ο άστατος καιρός θα επιμείνει αλλά ο κύριος όγκος των βροχών αναμένεται κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο.

Παρόλα αυτά, στην Αττική φαίνεται να μην σημειωθούν βροχές στις 25 σε αντίθεση με τις 24 Δεκεμβρίου.

Οι θερμοκρασίες βέβαια θα ανέβουν και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν όσο πλησιάζουμε στην Πρωτοχρονιά.