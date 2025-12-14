Αποφασισμένοι ακόμα και για Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες: «Αναλαμβάνουν την ευθύνη» λέει ο Τσιάρας

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα είναι έτοιμοι να κάνουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, καθώς στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το Σάββατο (13/12), αποφάσισαν ομόφωνα όχι μόνο να συνεχίσουν αλλά και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα απέρριψαν την πρόταση Μητσοτάκη για συνάντηση στο Μαξίμου, αντίθετα αποστέλλουν αιτήματα στον πρωθυπουργό, η υλοποίηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για ουσιαστικό διάλογο.

Τι ζητούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι

Η λίστα των αιτημάτων σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ως εξής:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Τσιάρας: «Αναλαμβάνουν την ευθύνη της επιλογής τους»

Από την πλευρά του, μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε πως προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται διάλογος.

«Εδώ και αρκετό καιρό καταγράφουμε διαδηλώσεις των αγροτών, με κορύφωση τα μπλόκα. Μιλάμε για μία δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει, όμως, πως όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να κάτσουμε και να το λύσουμε.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και να λύσουμε τα προβλήματα», ανέφερε.

Ένα από τα αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες αφορά το πετρέλαιο. «Έχουμε επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης με νομοθετική ρύθμιση. Σε αυτή την εφαρμογή είδαμε ότι υπήρχαν δυσρυθμίες.

Η μία αφορούσε ότι κάποια τιμολόγια δεν ανέβαιναν σωστά στις πλατφόρμες που θέλει η ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνεται η καταγραφή και να επιστρέφεται σωστά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης», είπε επίσης ο Κώστας Τσιάρας, συνεχίζοντας:

«Έχει γίνει ένας υπολογισμός των ποσοτήτων πετρελαίου που χρειάζεται ανά καλλιέργεια. Εκεί υπάρχουν κάποια λάθη. Υπάρχουν καλλιέργειες που χρειάζονται λιγότερο πετρέλαιο και άλλες που χρειάζονται περισσότερο. Θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης των τιμολογίων που δεν ανέβηκαν με τον σωστό τρόπο και οι αγρότες θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται».

«Θα επιμείνω στην ανοιχτή πρόσκληση του διαλόγου. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, η ίδια η προσπάθεια των αγροτών αδικείται, διότι υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης και αυτά θα αδικηθούν. Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε πως χρειάζεται στενή συνεργασία του υπουργείου με τους κτηνοτρόφους ώστε να κλείσει ο κύκλος της ζωονόσου.