Χριστούγεννα στο Μέτσοβο: Αξία διαχρονική

Πέτρα, παράδοση και αυθεντική γοητεία. Το Μέτσοβο προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις.

Παγωμένος βουνίσιος αέρας, πλακόστρωτα στενά, αρχοντικά με αναμμένα τζάκια, θέα σε χιονισμένες βουνοκορφές και μυρωδιές που σου ανοίγουν την όρεξη. Σκέφτεστε καλύτερο σκηνικό για χριστουγεννιάτικες διακοπές; Στο Μέτσοβο θα βρείτε όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη για μια αξέχαστη γιορτινή απόδραση.

