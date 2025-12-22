Χριστουγεννιάτικος οδηγός ασφαλούς κατανάλωσης από τον ΕΦΕΤ: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η περίοδος των Χριστουγέννων συνοδεύεται από πλούσια τραπέζια, αυξημένη κατανάλωση κρεάτων, πουλερικών και γλυκών, αλλά και περισσότερα περιστατικά τροφιμογενών νοσημάτων.

Παράλληλα, η σπατάλη τροφίμων κορυφώνεται. Για τον λόγο αυτό, ο ΕΦΕΤ δημοσιεύει αναλυτικές οδηγίες που βοηθούν τους καταναλωτές να απολαμβάνουν ασφαλή γεύματα, να προστατεύονται από παραπλανητικές πρακτικές και να μειώνουν τις απώλειες τροφίμων.

Πριν και κατά την αγορά: Οργάνωση και σωστές επιλογές

Η προετοιμασία ξεκινά από τη λίστα αγορών, η οποία περιορίζει τις αυθόρμητες και περιττές επιλογές. Σημαντικό είναι επίσης να χρησιμοποιούμε πολλές τσάντες, ώστε τα ωμά τρόφιμα να μην έρχονται σε επαφή με έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα.

Κατά την αγορά, προτιμούμε ελεγχόμενα σημεία πώλησης και παρατηρούμε την καθαριότητα του προσωπικού και του χώρου.

Ελέγχουμε πάντα τις ετικέτες, τις ημερομηνίες και φροντίζουμε τα προϊόντα ψυγείου ή κατάψυξης να τα παίρνουμε τελευταία, ώστε να μπουν άμεσα στο σπίτι σε σωστή θερμοκρασία.

Κρέας και πουλερικά: Τι πρέπει να προσέχουμε

Το κρέας - είτε βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων είτε πουλερικών - δεν πρέπει ποτέ να διατίθεται εκτός ψύξης. Στα σημεία πώλησης πρέπει να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις καταγωγής και προέλευσης, ενώ οι συσκευασμένες γαλοπούλες οφείλουν να φέρουν οβάλ σήμανση αναγνώρισης σφαγείου και ευδιάκριτη ημερομηνία ανάλωσης.

Τα σφάγια πρέπει να έχουν σφραγίδα καταλληλότητας, ενώ οι νωπές εγχώριες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες και αποπτιλωμένες.

Τα θηράματα που πωλούνται ολόκληρα πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας, ενώ τα τυποποιημένα - εισαγόμενα ή εγχώρια - πρέπει να διαθέτουν οβάλ σήμανση της χώρας παραγωγής και ημερομηνία ανάλωσης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα.

Αυγά: Κωδικοί, συντήρηση και σωστή χρήση

Κάθε αυγό πρέπει να φέρει στο κέλυφος τον κωδικό παραγωγού, ενώ στη συσκευασία αναγράφονται το ωοσκοπικό κέντρο, η κατηγορία ποιότητας και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Τα αυγά πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό ή ψυχρό περιβάλλον, χωρίς να πλένονται και χωρίς να καταναλώνονται ωμά ή όταν παρουσιάζουν αλλοιώσεις.

Γαλακτοκομικά προϊόντα: Σωστή σήμανση και συντήρηση

Τα τυριά πρέπει να βρίσκονται πάντα σε ψύξη και να φέρουν οβάλ σήμανση αναγνώρισης και ημερομηνία διατηρησιμότητας.

Προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά δεν θεωρούνται γαλακτοκομικά και πρέπει να πωλούνται σε ξεχωριστό χώρο.

Αποθήκευση στο ψυγείο: Η σωστή σειρά

Η τοποθέτηση των τροφίμων στο ψυγείο παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα ωμά τρόφιμα, όπως κρέας και ψάρι, πρέπει να τοποθετούνται στα κάτω ράφια μέσα σε κλειστά δοχεία, ενώ τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα στα πάνω ράφια.

Η θερμοκρασία του ψυγείου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 5°C.

Η απόψυξη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στο ψυγείο, μέσα σε δοχείο που συγκρατεί τα υγρά. Δεν πλένουμε ποτέ κρέας ή πουλερικά, καθώς αυτό διασπείρει μικρόβια στον χώρο. Για τη γαλοπούλα, ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από το βάρος: 45 λεπτά ανά κιλό για πουλερικά κάτω από 4,5 κιλά και 35–40 λεπτά ανά κιλό για μεγαλύτερα.

Μετά το μαγείρεμα: Ασφαλής κατανάλωση και αξιοποίηση περισσευμάτων

Τα περισσεύματα πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο ή στην κατάψυξη μέσα σε δύο ώρες και ιδανικά να χωρίζονται σε μικρές μερίδες. Όταν σερβίρουμε κρύα πουλερικά, αφαιρούμε μόνο την ποσότητα που θα καταναλωθεί και δεν αφήνουμε τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου για πολλές ώρες.

Τα μαγειρεμένα κρέατα μπορούν να αξιοποιηθούν σε νέα γεύματα, συμβάλλοντας στη μείωση της σπατάλης