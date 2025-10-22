Το χρονικό της τραγωδίας στο Γκάζι: Γιατί άργησαν να ενημερώσουν τις Αρχές - Έπαθε ανακοπή η 16χρονη

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 16χρονης κοπέλας έξω από μπαρ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10).

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες η ανήλικη πέθανε από ανακοπή καρδιάς, αφού πρώτα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Φως στα ακριβή αίτια θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Τραγωδία στο Γκάζι: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε απόμερο σημείο της οδού Δεκελέων, δρόμο που συνδέει την κεντρική πλατεία του Κεραμεικού και περιβάλλεται από πλήθος νυχτερινών καταστημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ και ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να βγει έξω από το μαγαζί όπου διασκέδαζε. Λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και έγιναν υπεράνθρωπες συνθήκες για την διάσωση της - παρόλο που δεν τα κατάφεραν.

Αναφορές για καθυστέρηση στην ενημέρωση της αστυνομίας για το συμβάν

Η Εισαγγελία σήμερα το πρωί σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ κατέφτασε στο κατάστημα και έχουν προχωρήσει σε κατάσχεση αλκοολούχων ποτών, ενώ εξετάζουν και το υλικό από τις κάμερες της επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι υπήρχε καθυστέρηση στην ενημέρωση της αστυνομίας για το συμβάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβάν γνωστοποίησε ο πατέρας της, όταν πήγε στο ΑΤ Ομόνοιας με την αναγγελία θανάτου της ανήλικης.

Ακόμη τρία άτομα στον «Ευαγγελισμό» λιπόθυμα στον ίδιο δρόμο

Τρία ακόμα άτομα που διασκέδαζαν στο μπαρ στο Γκάζι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με συμπτώματα μέθης, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες,

Τα άτομα σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ήταν αυτή τη φορά ενήλικες και βρίσκονταν επίσης σε λιπόθυμη κατάσταση, στον ίδιο δρόμο.





