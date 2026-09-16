Ένα συνοικιακό βιβλιοπωλείο στη Νάξο έγινε στόχος βανδαλισμού από οπαδούς της εγκληματικής και ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, με τους ιδιοκτήτες να δίνουν τη δική τους μετρημένη απάντηση.

Το συμβάν έλαβε χώρα την Παρασκευή 11/9, όταν ακροδεξιά στοιχεία στόχευσαν το βιβλιοπωλείο «Captain Book», γράφοντας με σπρέι στους τοίχους του συνθήματα κατά της Παλαιστίνης και σχεδιάζοντας τον μαίανδρο της Χρυσής Αυγής, κατά το naxospress.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης σχολίασαν δηκτικά τη θρασύδειλη επίθεση, γράφοντας στο Facebook: «Το πρόβλημα με τους φασίστες είναι ότι δεν έχουν μπει ποτέ μέσα σε βιβλιοπωλείο. Περνάνε μόνο απ’ έξω. Η νύχτα πέφτει στ’ Απεράθου. Κλείνουν όλοι τα μάτια».

Η απάντηση της τοπικής κοινωνίας για την επίθεση στο βιβλιοπωλείο

Αφού η ιστορία πήρε διαστάσεις, η τοπική κοινωνία έσπευσε να απαντήσει στην επίθεση, στηρίζοντας το βιβλιοπωλείο και βοηθώντας στις εργασίες αποκατάστασης, με συμμετοχή ιδιωτών και πολιτιστικών συλλόγων.

«Ο τοίχος, τα μάρμαρα και η πόρτα, επανήλθαν στην αρχική τους μορφή, όπως ακριβώς έγραφε η ανακοίνωση του απεραθίτικου πολιτιστικού συλλόγου.

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Το ευχαριστώ είναι λίγο αλλά ακόμη ψάχνουμε την κατάλληλη λέξη για όλους και όλες εσάς που μας στηρίξατε από κοντά ή εξ αποστάσεως με αγκαλιές, λόγια, μηνύματα, κινητοποιήσεις και κοινοποιήσεις (αλλά και με τηγανίτες, σταφύλια και κεράσματα).

Οι στιγμές που ζήσαμε χθες, όσοι καταφέραμε να βρεθούμε έξω απο το βιβλιοπωλείο ήταν τόσο δυνατές και έντονες, που δυσκόλα μπορούν να περιγραφούν. Τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους», αναφέρει η επιχείρηση σε άλλο ποστ.

«Κι εδώ έρχεται αναπόφευκτα το μήνυμα για όλους μας. Καμιά ανοχή σε φασιστικές και μισαλλόδοξες πρακτικές. Χρέος της τοπικής κοινωνίας είναι να απομονώσει τα φασιστικά εκτρώματά της.

Σιωπηρή αποδοχή ή εφησυχασμός θα έχουν αλυσιδωτές ολέθριες εξελίξεις για τον τόπο σε μια εποχή που πανάρχαιες ηθικές αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η ειρηνική συνύπαρξη και η αποδοχή τη διαφορετικότητας, αμφισβητούνται ή πλήττονται απροκάλυπτα σε παγκόσμιο επίπεδο».