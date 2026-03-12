Χρυσή Αυγή: Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια μετά την καταδίκη της στο Εφετείο

Λίγα λεπτά πριν τις 10:30 παραδόθηκε στο ΑΤ της Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλεύτρια της Χρυσής Αυγής.

Σημειώνεται πως η κα Ζαρούλια καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών την οποία και καλείται να εκτίσει. Η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική, πρόταση που τελικά υιοθέτησε και το δικαστήριο, αποφασίζοντας ότι η καταδικασθείσα θα πρέπει να εκτίσει κανονικά την ποινή της.

Μέχρι σήμερα δεν είχε κρατηθεί σε κανένα στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς μετά την πρωτόδικη απόφαση της είχε δοθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Περί τις 10:30, βγήκε με ΙΧ από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και, συνοδευόμενη από την κόρη της, μπήκε στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο.

Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency μπορείτε να δείτε τη στιγμή της παράδοσής της: