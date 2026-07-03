«Χρυσή» κούρσα στην Αθήνα: Συνελήφθη ταξιτζής που χρέωσε 175 ευρώ το Ελ. Βενιζέλος - Σύνταγμα

Συνελήγθη οδηγός ταξί στην Αττική, ο οποίος φέρεται να χρέωσε τη διαδρομή από το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το κέντρο της Αθήνας, τριψήφιο ποσό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.