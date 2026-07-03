Μενού

«Χρυσή» κούρσα στην Αθήνα: Συνελήφθη ταξιτζής που χρέωσε 175 ευρώ το Ελ. Βενιζέλος - Σύνταγμα

Συνελήφθη νεαρός οδηγός ταξί, ο οποίος χρέωσε τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας, 175 ευρώ.

Reader symbol
Newsroom
Πιάτσα των ταξί στο Ελ. Βενιζέλος
Πιάτσα των ταξί στο Ελ. Βενιζέλος | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συνελήγθη οδηγός ταξί στην Αττική, ο οποίος φέρεται να χρέωσε τη διαδρομή από το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι το κέντρο της Αθήνας, τριψήφιο ποσό. 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ