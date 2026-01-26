Χρυσοχοΐδης: Το σχέδιο για την αποσυμφώρηση της κυκλοφορίας στην Αττική - Ο ρόλος του AI

Στο ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (26/1) στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Όπως επισήμανε, το 2004 κυκλοφορούσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο οχήματα, ενώ σήμερα ο αριθμός τους έχει εκτοξευθεί στα 5,5 εκατομμύρια, σχεδόν τετραπλάσιος. Το γεγονός αυτό, τόνισε, καθιστά αδύνατη τη διαχείριση του σημερινού κυκλοφοριακού φόρτου με τις υποδομές εκείνης της περιόδου, χωρίς την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων. Υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες και πως η κυβέρνηση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών στις καθημερινές μετακινήσεις τους προς και από την εργασία.

Σχέδιο με νέα τεχνολογία

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται υπό σχεδιασμό ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, drones και ανθρώπινο δυναμικό.

Προβλέπεται αυξημένη παρουσία στελεχών της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο, κυρίως με δίκυκλα, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων θα έχει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό, με στόχο την αποσυμφόρηση σημείων όπου παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλη την Αττική.

Ο συντονισμός θα υποστηρίζεται από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να εντοπίζονται άμεσα τα σημεία που απαιτούν παρέμβαση, καθώς τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στους κεντρικούς οδικούς άξονες, αλλά επεκτείνονται και σε κάθετους ή παράλληλους δρόμους.

Παράλληλα, θα λειτουργεί «ανοιχτή γραμμή» επικοινωνίας με τους πολίτες τις ώρες αιχμής, από τις 07:00 έως τις 09:30 και από τις 17:00 έως τις 19:00. Η συνολική εικόνα της κυκλοφορίας θα παρακολουθείται και μέσω drones, τα οποία το υπουργείο θα προμηθευτεί εντός των επόμενων ημερών και θα μπορούν να επιχειρούν ακόμη και σε συνθήκες βροχόπτωσης.

Αναφερόμενος στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι το 2025 καταγράφηκαν 134 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημαντική μείωση των παραβάσεων στα αλκοτέστ, καθώς το ποσοστό των οδηγών που υπερέβαιναν το επιτρεπτό όριο μειώθηκε από πάνω από 4% σε λίγο περισσότερο από 1%.

Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτό δεν οφείλεται μόνο στην οδηγική παιδεία, αλλά κυρίως στη συστηματική και σταθερή εφαρμογή του νόμου, η οποία, όπως διαβεβαίωσε, θα συνεχιστεί. Σε περιπτώσεις εκτεταμένης παραβατικότητας, υπογράμμισε ότι απαιτείται αυστηρότητα και εντατικοί έλεγχοι.

Σύμφωνα με τον υπουργό, παρατηρείται σταδιακά βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, καθώς περισσότεροι οδηγοί, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, είτε αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είτε επιλέγουν ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία πλέον λειτουργούν στην Αττική και τα Σαββατοκύριακα. Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας και οδηγικής συνείδησης.

Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση καμερών στο οδικό δίκτυο, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι αυτές συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέας συμπεριφοράς και ενός σύγχρονου κυκλοφοριακού πολιτισμού. Ήδη, όπως είπε, τοποθετούνται κάμερες της Περιφέρειας σε κομβικές διασταυρώσεις, οι οποίες καταγράφουν παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη, σε σημεία όπου σημειώνεται υψηλός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων.

Παρατήρησε ότι ενώ στο παρελθόν καταγράφονταν 8 έως 10 παραβιάσεις του κόκκινου σε κάθε κύκλο σηματοδότη, πλέον ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί αισθητά. Παράλληλα, η προμήθεια 1.000 καμερών της ΕΛΑΣ υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το σύστημα να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο.

Για τους ελέγχους και τις παραβάσεις

Αναφορικά με τους ελέγχους, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν υπήρξαν αδυναμίες, ωστόσο πλέον το ζήτημα αφορά συνολικά την κοινωνική συμπεριφορά. Τόνισε ότι παραβάσεις όπως οι παράνομες εξατμίσεις, οι καλυμμένες ή ανύπαρκτες πινακίδες και γενικότερα η αντικοινωνική οδική συμπεριφορά αποτελούν βασική προτεραιότητα για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έχει δοθεί, μάλιστα, σαφής εντολή οι τροχονόμοι να βεβαιώνουν άμεσα τέτοιες παραβάσεις κατά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για την αντιμετώπιση των παράνομων αγώνων ταχύτητας.

Όπως κατέληξε, πρόκειται για συμπεριφορές που καταδεικνύουν πλήρη άγνοια του κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή και αντιμετωπίζονται ως απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.