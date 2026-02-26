H 16χρονη Λόρα βρέθηκε στην Γερμανία κατά την διάρκεια τυχαίου αστυνομικού ελέγχου, εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της από την Πάτρα.

Οι γερμανικές αρχές, μόλις διαπίστωσαν την ταυτότητα της, την μετέφεραν σε δομή ανγλίκων, όπου εξετάζεται από γιατρό και ψυχίατρο.

Ο πατέρας της βρίσκεται στην Γερμανία, όμως σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν έχει καταφέρει να την δει ή να μιλήσει μαζί της. Η πρώτη επαφή, όταν επιτραπέι, θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Μετά τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, οι αρχές της Γερμανίας άμεσα ενημέρωσαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανηλίκων Αχαΐας, που είχαν αναλάβει τις έρευνες όλο αυτό το διάστημα.

Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε την Λόρα.

Το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η Λόρα: Πώς στήθηκε η διαδρομή προς Γερμανία

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισή της οι αστυνομικές αρχές έκλιναν στο σενάριο ότι η 16χρονης Λόρα είχε φύγει στο εξωτερικό και πιθανότατα στη Γερμανία.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε τη 16χρονη -τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της- να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Το όνομα «Ιρίνα Μέλνικ» εμφανίζεται ως αποδέκτης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που χρησιμοποίησε η 16χρονη Λόρα για τη φυγή της στη Φρανκφούρτη.

Το εισιτήριο στάλθηκε μέσω κρυπτογραφημένου e-mail της ελβετικής υπηρεσίας protonmail.com, με αποστολέα ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια.

Το γεγονός ότι ως παραλήπτης εμφανίζεται μια γνωστή Ουκρανή ηθοποιός, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές.

Ποια είναι η Ιρίνα Μέλνικ

Η Ιρίνα Μέλνικ έχει συμπρωταγωνιστήσει σε δημοφιλείς ουκρανικές και ρωσικές ταινίες και σειρές, αρκετές από τις οποίες γνώρισαν διεθνή απήχηση. Οι ρόλοι της συχνά κινούνται γύρω από σκοτεινές υποθέσεις εξαφανίσεων, εμπορίας ανθρώπων και αστυνομικών ερευνών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι θεματικές των έργων της παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τον τρόπο που φαίνεται να κινήθηκε η Λόρα πριν εξαφανιστεί.

Στην πιο πρόσφατη ταινία της, «The Silence», η Μέλνικ υποδύεται μια αστυνομικό που αποκαλύπτει κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαφανίσεων ανηλίκων. Η υπόθεση της ταινίας, όπως σημειώνει το Mega, θυμίζει σε αρκετά σημεία το μοτίβο φυγής και εξαφάνισης της 16χρονης.

Η Μέλνικ εμφανίζεται και στη δημοφιλή σειρά «Sniffer», όπου σε ορισμένα επεισόδια χάκερς σβήνουν ηλεκτρονικά ίχνη, καταστρέφουν σκληρούς δίσκους και διαγράφουν μηνύματα. Εικόνες που, σύμφωνα με το Mega, μοιάζουν με τον τρόπο που φέρεται να κινήθηκε η Λόρα, χρησιμοποιώντας μέσα υψηλής ψηφιακής προστασίας.

Η επιλογή της Λόρα να χρησιμοποιήσει την ελβετική υπηρεσία protonmail δεν θεωρείται τυχαία. Το Mega αναφέρει ότι το σύστημα προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και δυνατότητα αυτόματης διαγραφής μηνυμάτων σε χρόνο που ορίζει ο χρήστης. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανάκτηση τέτοιων δεδομένων είναι εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και με εισαγγελική εντολή.