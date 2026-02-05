Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη φυγή της 16χρονης Λόρας στη Γερμανία, καθώς συνεπιβάτης της στην πτήση για Φρανκφούρτη περιγράφει με λεπτομέρειες όσα είδε τόσο στο αεροδρόμιο όσο και μέσα στο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η ανήλικη κοπέλα βρισκόταν μπροστά του στη σειρά για το check-in και φαινόταν να έχει έντονη διαφωνία με την υπάλληλο που έλεγχε τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Όπως αναφέρει, η Λόρα κρατούσε ένα χαρτί με την υπογραφή της μητέρας της, το οποίο –όπως ισχυρίστηκε– αποτελούσε τη γονική συναίνεση για το ταξίδι της.

Ο συνεπιβάτης περιγράφει ότι η υπάλληλος δεν μπορούσε να πάρει μόνη της την ευθύνη και κάλεσε ανώτερη προϊσταμένη. «Η κοπέλα από πάνω της είπε ‘εντάξει, άμα έχει υπογραφή της μαμάς της, ισχύει’», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λόρα κρατούσε φωτοτυπία της συναίνεσης, η οποία τελικά έγινε δεκτή και της εκδόθηκε η κάρτα επιβίβασης.

Ο μάρτυρας ταξίδευε με την 27χρονη εγγονή του και παρατήρησε ότι η Λόρα δεν ήταν μόνη. Όπως λέει, συνοδευόταν από έναν νεαρό με μακριά μαλλιά. «Στην αρχή της πτήσης δεν κάθισαν μαζί, αλλά αργότερα μετακινήθηκαν και κάθισαν δίπλα-δίπλα», σημειώνει.

Ο ίδιος θυμάται ότι ο νεαρός ρώτησε τη Λόρα αν «όλα είναι εντάξει» μετά το check-in, με εκείνη να απαντά πως «ναι, ναι, όλα είναι εντάξει», δείχνοντας ανακούφιση.

Η μαρτυρία αυτή προστίθεται στο παζλ των πληροφοριών γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πολλές συζητήσεις για τις διαδικασίες ελέγχου ανηλίκων στα αεροδρόμια, αλλά και για το πώς κατάφερε να ταξιδέψει χωρίς συνοδεία γονέα.