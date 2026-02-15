Η αφρικανική σκόνη «έκρυψε» την Ακρόπολη - Εικόνες από την Αθήνα... αλλιώς

Σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης πάνω από περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, έχει «κρυφτεί» μέχρι και η Ακρόπολη.

Στις εικόνες που έρχονται στο «φως» αποτυπώνεται το σύννεφο σκόνης πάνω από τον αττικό ουρανό, που από γαλάζιος έχει γίνει γκρι.

Σημειώνεται πως οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο της ΕΜΥ, σημαντικά θα είναι η μεταφορά στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Εύβοια).

Δείτε εικόνες από την Αθήνα... αλλιώς.

Αφρικανική σκόνη στην Αθήνα | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI

