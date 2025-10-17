Η Αγγελική Νικολούλη στα πρώτα της βήματα, όταν ερευνούσε τους «καλλιεργητές του θανάτου»

Για 31η σεζόν κάνει πρεμιέρα το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, με τους φανατικούς θαυμαστές της να περιμένουν πως και πώς, αυτή την Παρασκευή (17/1), την έναρξη της θρυλικής πλέον εκπομπής, που έχει οδηγήσει σε δεκάδες εξιχνιάσεις δολοφονιών και εγκλημάτων.

Τις τελευταίες ώρες όμως, έχει γίνει viral ένα παλιό βιντεάκι, που κυκλοφορεί στα social media και απεικονίζει την Αγγελική Νικολούλη στα πρώτα της βήματα. Τότε που έκανε κοινωνικό ρεπορτάζ και ερευνούσε θέματα που μάστιζαν την κοινωνία.

Όπως, την καλλιέργεια χασίς στη Ροδόπη, που είχε βρει μεγάλη ανάπτυξη τη δεκαετία του '90, είχαν γεμίσει όλα τα χωράφια και οι αστυνομικοί δεν προλάβαιναν να ξηλώνουν και να καίνε.

Πίσω στο 1993, η Αγγελική Νικολούλη εργάζεται στην εκπομπή του Mega, «60 λεπτά χωρίς μοντάζ», του μέντορά της, Κώστα Χαρδαβέλλα.

Έχει πάει για ρεπορτάζ στη Ροδόπη και μάλιστα πετάει με ελικόπτερο πάνω από τα χασισοχωράφια, δείχνοντας το μέγεθος των φυτειών, ενώ βγαίνει και στους δρόμους της Ροδόπης μιλώντας με τους κατοίκους για το νέο πρόβλημα που είχε εισβάλει στην καθημερινότητά τους.

Αγγελική Νικολούλη | (Mega TV)

Μάχιμη ρεπόρτερ, συνομιλεί με τον αστυνομικό διευθυντή Ροδόπης ενώ, απευθείας στο πεδίο, δίνει ρεπορτάζ για το ωφέλιμο προϊόν από τα δεντρύλλια που είτε πωλούν, είτε εμπορεύονται.

Μάλιστα, μεταφέρει από τα εργαστήρια του Χημείου, τα αποτελέσματα των οποίων είχαν δείξει ότι ήταν εξαιρετικής ποιότητας.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας τους είχε χαρακτηρίσει ως «καλλιεργητές θανάτου» στη Θράκη.

