Το Φως στο Τούνελ επιστρέφει: Πότε κάνει πρεμιέρα η Αγγελική Νικολούλη στο Mega

Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει μέσα στον Οκτώβριο στο Mega για την 31η σεζόν του.

Μετρώντας περισσότερες από 1.015 εκπομπές και έχοντας βοηθήσει - μαζί με τους τηλεθεατές που την παρακολουθούν φανατικά - να βρεθούν περισσότεροι από 1.870 αγνοούμενοι, αλλά και να εξιχνιαστούν 32 δολοφονίες, το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει για να ρίξει «Φως» σε ακόμα περισσότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Η εκπομπή έρευνας με την Αγγελική Νικολούλη που έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23.20 στο Mega.

Το σίγουρο είναι ότι η είδηση θα ενθουσιάσει τους φανατικούς τηλεθεατές της εκπομπής ή αλλιώς τους «Φωστουνελιώτες» και τις «Φωστουνελιώτισσες» όπως αποκαλούνται στο X, οι οποίοι κάνουν το «Φως» να trendαρει σταθερά στο X κάθε Παρασκευή, ενίοτε και όχι μόνο στο ελληνικό X.

Μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν λίγοι οι φαν της εκπομπής που όταν προβλήθηκε η τελευταία εκπομπή στα μέσα του περασμένου Ιουλίου είχαν αναρωτηθεί στο X πώς θα περνάνε τώρα οι Παρασκευές χωρίς «Φως Στο Τούνελ».

Φως Στο Τούνελ: Πρεμιέρα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 23.20 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα στο Mega