Η άγνωστη ιστορία του Δημητρίου Ίτσιου: Ο λοχίας που λύγισε μια ολόκληρη ναζιστική μεραρχία

Ο Δημήτριος Ίτσιος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άνω Πορόια της Μακεδονίας και η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το χωριό του καταλήφθηκε από τους Βουλγάρους.

Μετά τη λήξη της σύγκρουσης, η ειρήνη επέστρεψε στην περιοχή και ο Ίτσιος δημιούργησε τη δική του οικογένεια με τη σύζυγό του, Άννα Κ. Νανοπούλου, αποκτώντας δύο παιδιά.

Η Γραμμή Μεταξά και τα σύννεφα του πολέμου

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, η Ευρώπη βυθιζόταν ξανά στη δίνη του πολέμου. Η Ελλάδα, φοβούμενη νέα βουλγαρική εισβολή, ξεκίνησε την κατασκευή της Γραμμής Μεταξά, μιας σειράς οχυρώσεων στα βόρεια σύνορα. Ωστόσο, όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Πολωνία το 1939 και αργότερα βάδισαν προς την Ελλάδα, τα έργα παρέμεναν ημιτελή.

Την ίδια στιγμή, ο ελληνικός στρατός πολεμούσε ήδη τους Ιταλούς στα αλβανικά σύνορα. Έτσι, η Γραμμή Μεταξά έμελλε να αποτελέσει την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στη γερμανική προέλαση.

Η μάχη της Γραμμής Μεταξά

Στις 6 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί εξαπέλυσαν την επίθεσή τους. Ο Δημήτριος Ίτσιος, λοχίας του ελληνικού στρατού, βρισκόταν επικεφαλής ενός πενταμελούς πληρώματος στο πολυβολείο P8. Η αποστολή του ήταν να παρέχει πυρά κάλυψης ώστε οι υπόλοιπες ελληνικές δυνάμεις να υποχωρήσουν.

Όμως, ο Ίτσιος δεν περιορίστηκε σε αυτό. Με θάρρος, εκείνος και οι άντρες του άνοιξαν πυρ κατά των εισβολέων, ρίχνοντας περίπου 33.000 σφαίρες.

Ο απολογισμός ήταν 232 Γερμανοί στρατιώτες έπεσαν νεκροί, αριθμός μεγαλύτερος από τις απώλειες που προκάλεσε ολόκληρος ο γιουγκοσλαβικός στρατός κατά την εισβολή στη χώρα τους λίγες ημέρες αργότερα.

Η τελευταία πράξη

Όταν τα πυρομαχικά εξαντλήθηκαν, ο Ίτσιος διέταξε τους συντρόφους του να αποχωρήσουν για να σωθούν. Δύο στρατιώτες, ωστόσο, επέλεξαν να μείνουν στο πλευρό του. Οι Γερμανοί κατέλαβαν το πολυβολείο και συνέλαβαν τους άνδρες.

Κατά την ανάκριση από τον στρατηγό Φερδινάνδο Σέρνερ, ο Ίτσιος δήλωσε με αξιοπρέπεια ότι εκείνος ήταν επικεφαλής. Ο Γερμανός στρατηγός, έκπληκτος από το κατόρθωμα ενός λοχία, του είπε ότι είχε εξοντώσει «σχεδόν όλους τους άνδρες που έστειλα εναντίον σας - ακόμη και έναν συνταγματάρχη».

Ο Ίτσιος απάντησε με σεμνότητα πως απλώς έκανε το καθήκον του.

Λίγο αργότερα, εκτελέστηκε. Ένα ακόμα έγκλημα πολέμου για το οποίο ο Σέρνερ δεν λογοδότησε ποτέ.

Παρά την ήττα και την κατοχή που ακολούθησε, η θυσία του Δημητρίου Ίτσιου δεν ξεχάστηκε. Η σύζυγός του μετέφερε τη σορό του στα Άνω Πορόια, όπου τάφηκε με τιμές. Μεταθανάτια προήχθη σε αρχιλοχία.

Σήμερα, ένα άγαλμα στο χωριό του θυμίζει σε όλους εκείνη τη μέρα που ένας λοχίας και μια χούφτα στρατιώτες στάθηκαν απέναντι σε μια πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή.