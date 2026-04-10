Η Ακολουθία του Επιταφίου στη Μητρόπολη Αθηνών – Δείτε Live

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η Ορθοδοξία βυθίζεται στη σιωπή και την περισυλλογή, καθώς η κορύφωση του Θείου Δράματος φέρνει τους πιστούς σε κάθε γωνιά της χώρας γύρω από τον ανθοστόλιστο Επιτάφιο.

Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου αποτελεί ίσως την πιο συγκινητική στιγμή της Μεγάλης Εβδομάδας. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη λιβάνι και τρεμοπαίγματα κεριών, οι καμπάνες ηχούν πένθιμα, καλώντας να ακολουθήσουμε τη νοητή πορεία προς τον Τάφο, αλλά και την επικείμενη ελπίδα της Ανάστασης.

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στον φυσικό χώρο της εκκλησίας, η τελετή μεταδίδεται ζωντανά, επιτρέποντας σε κάθε σπίτι να γίνει κοινωνός αυτής της κατάνυξης.