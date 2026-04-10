«Διορθώστε το, θα γίνει χαμός»: Η Κατερίνα Στικούδη αποκαλύπτει τη μοναδική φορά που έγινε έξαλλη με δημοσιογράφους

H Κατερίνα Στικούδη, η οποία έχει επανέλθει δυναμικά στην τηλεόραση με τη νέα εκπομπή που παρουσιάζει, αποκάλυψε για πρώτη φορά, πότε «βγήκε εκτός εαυτού» με δημοσιεύματα που έγραψαν για εκείνη.

Μιλώντας στο ένθετο Real Life, επεσήμανε ότι δεν την επηρέαζαν ποτέ τα αρνητικά σχόλια λέγοντας: «Δεν με ένοιαξε ποτέ, ούτε με έριξε ψυχολογικά ούτε έχω κλάψει για δημοσίευμα.

Μια φορά μόνο – και δεν θα την ξεχάσω ποτέ – για ένα δημοσίευμα που είχε να κάνει με την προσωπική μου ζωή και ενώ δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα.

Είχα σχέση, τότε, με τον Βαγγέλη και είχε γραφτεί μια μπούρδα, κάτι εντελώς αναληθές με τοποθεσίες και εγώ τότε είχα συναυλία αλλού.

Πήρα και είπα διορθώστε το, γιατί θα γίνει χαμός. Εγώ εκείνη την ημέρα δούλευα και είχα απόδειξη όλο τον κόσμο που είχε έρθει στη συναυλία. Εκεί είχα γίνει τούρμπο».

Αναφορικά με το πώς διαχειρίζεται τα «τοξικά» σχόλια, η παρουσιάστρια απάντησε: «Βρίσκει κάποιος να γράψει κάτι και ξαφνικά νιώθει σημαντικός. Εντάξει, ίσως αυτός είναι ένας τρόπος να παρηγορήσουν την κενή ζωή τους. Αυτό κάνουν τα social media.

Αλλά από την άλλη είναι θέμα χρήσης. Αν χειριστείς τα social media σωστά, φτιάχνεις και μια σχέση με τον κόσμο που δεν είχες την ευκαιρία πρν, να σε γνωρίσει καλύτερα, να σε δει στην καθημερινότητα σου, να μοιραστείς τα συναισθήματα σου.

Είναι, λοιπόν, λογικό να μην αρέσουμε σε όλους αλλά, όταν πιάνουν οικογένειες και παιδιά στο στόμα τους, αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σε κανέναν».