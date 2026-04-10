Σούπερ μάρκετ - Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα - Το ωράριο αναλυτικά

Βρισκόμαστε μια ανάσα από το τραπέζι για την Κυριακή του Πάσχα και οι καταναλωτές έχουν ευκαιρία σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μεγάλο Σάββατο να ολοκληρώσουν τα ψώνια τους σε αγορές και σούπερ μάρκετ.

Λόγω εορταστικού ωραρίου, οι ώρες λειτουργίας διαφέρουν τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Αναλυτικότερα τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) τα σούπερ μάρκετ, θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 13:00 το απόγευμα έως τις 19:00 το βράδυ.

Το Μεγάλο Σάββατο, τα σούπερ μάρκετ θα κλείσουν το μεσημέρι, με ωράριο λειτουργίας από τις 09:00 έως τις 15:00.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Αυξημένη η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα

Αυξημένη φαίνεται να είναι η κίνηση και στα εμπορικά καταστήματα.

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών είναι αντίστοιχο με των σούπερ μάρκετ.

Τη Μεγάλη Παρασκευή τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 13:00-19:00.

Το Μεγάλο Σάββατο τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά 09:00 με 15:00,ενώ Κυριακή και Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστά.