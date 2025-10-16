Η ακριβότερη περιοχή στην Αθήνα για μια θέση πάρκινγκ - Το εξωφρενικό ποσό για να τη νοικιάσεις

Η εύρεση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα έχει μετατραπεί σε έναν πραγματικό «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς, καθώς οι τιμές αγοράς και ενοικίασης έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η αύξηση στις τιμές ενοικίασης θέσεων στάθμευσης την τελευταία πενταετία φτάνει έως και το 154%, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους των πυκνοκατοικημένων περιοχών.

Εκτόξευση των τιμών

Η ανοδική πορεία αποδίδεται στην αυξανόμενη ζήτηση και την περιορισμένη προσφορά, καθώς τα οχήματα στους δρόμους πολλαπλασιάζονται, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης παραμένουν ελάχιστες.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η τάση αυτή όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά και θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών.

Στον Νέο Κόσμο, μια θέση που το 2020 κόστιζε 13.000 ευρώ, σήμερα φτάνει τα 24.500 ευρώ.

Στην Κυψέλη, η τιμή διπλασιάστηκε από 10.000 σε 20.000 ευρώ.

Στον Λυκαβηττό, η κατάσταση έχει ξεφύγει: από 60.000 ευρώ το 2020, σήμερα μιλάμε για 90.000 ευρώ για μια θέση στάθμευσης.

Και αν νομίζετε ότι μόνο η αγορά έχει εκτροχιαστεί, δείτε τις ενοικιάσεις: στο Παγκράτι, από 120 ευρώ τον μήνα το 2020, η τιμή έχει φτάσει στα 250 ευρώ. Στους Αμπελόκηπους, η αύξηση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή: από 55 ευρώ στα 140 ευρώ τον μήνα.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Η εξήγηση είναι απλή αλλά σκληρή: περισσότερα αυτοκίνητα, λιγότερες θέσεις. Η ζήτηση ανεβαίνει, η προσφορά παραμένει περιορισμένη, και οι τιμές εκτοξεύονται. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η τάση αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως θα συνεχιστεί, πιέζοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η συζήτηση πλέον στρέφεται στις πολιτικές που θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα στους οδηγούς. Από τη δημιουργία περισσότερων οργανωμένων χώρων στάθμευσης, μέχρι την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών και την προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, οι λύσεις υπάρχουν.

Το ερώτημα είναι αν θα εφαρμοστούν εγκαίρως, πριν το παρκάρισμα στην Αθήνα γίνει προνόμιο για λίγους