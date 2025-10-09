Η Ακρόπολη επιτέλους χωρίς σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια: Βίντεο με την κοσμοσυρροή στον βράχο

Μια σπάνια, καθηλωτική και σχεδόν «άγνωστη», εικόνα στην Ακρόπολη έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν οι Αθηναίοι και οι τουρίστες εδώ και κάποιες ημέρες, καθώς αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, έπειτα από περίπου 15 χρόνια εργασιών.



Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί μια μοναδική, «παρθένα» όψη του ναού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.



Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν στο μέλλον, πιθανότατα με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών που δεν θα καλύπτουν ολόκληρη την πλευρά του μνημείου, μεταφέρει το Orange Press.

