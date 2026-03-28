Η Ακρόπολη στο σκοτάδι: Η στιγμή που σβήνουν τα φώτα για την «Ώρα της Γης»

Ακριβώς στις 20:30 του Σαββάτου, η Ακρόπολη βυθίστηκε στο σκοτάδι, στο πλαίσιο της δράσης «Ώρα της Γης».

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, φέτος, η «Ώρα της Γης», η μεγαλύτερη συμμετοχική εκστρατεία του WWF για το περιβάλλον, γιορτάζει μια σημαντική επέτειο: 20 χρόνια δράσης και ευαισθητοποίησης.

​Για δύο δεκαετίες, σύμφωνα με την οργάνωση, εκατομμύρια πολίτες, πολιτικοί, φορείς και επιχειρήσεις σε περισσότερες από 80 χώρες ενώνονται, σβήνοντας τα φώτα για μία ώρα. Αυτά τα 60 λεπτά συσκότισης αποτελούν μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η φύση και το κλίμα είναι αλληλένδετα και ότι η προστασία του κοινού μας σπιτιού, του πλανήτη, είναι επείγουσα ανάγκη.

​Το διακύβευμα είναι σήμερα πιο κρίσιμο από ποτέ. Η πρόσφατη έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2024» του WWF αποκάλυψε το σημείο καμπής στο οποίο βρισκόμαστε, με τους πληθυσμούς της άγριας ζωής να καταγράφουν κατακόρυφη μείωση 73% παγκοσμίως. Η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της φύσης απειλούν την ίδια τη ζωή, καθιστώντας τη συλλογική δράση απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον.