Η αλήθεια για την οδήγηση στην Ελλάδα σε 32'' - Βυτιοφόρο παίζει φώτα και κάνει προσπέραση

Η οδήγηση έχει καταλήξει ένα επικίνδυνο σπορ στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που καταγράφηκαν στην Κρήτη, με βυτιοφόρο να κάνει τα πάντα για να γίνει επικίνδυνο για τους υπόλοιπα οχήματα.

Οι εικόνες καταγράφηκαν στον δρόμο του αεροδρομίου Χανίων, απ΄όπου περνούν δεκάδες οχήματα, λόγω και της τουριστικής περιόδου.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο οδηγός του βυτιοφόρου έπαιξε τα φώτα στο μπροστινό του, για να φύγει από τη λωρίδα, και όταν δεν μετακινήθηκε στα δεξιά τότε άρχισε να κορνάρει.

Τελικώς, κάνει προσπέραση του οχήματος, που μοιάζει να είναι κάτι μεγάλο, παρότι στην απέναντι λωρίδα κινούνται αρκετά αυτοκίνητα.

Μπορείτε να αντιληφθείτε πόσο χώρο πιάνουν στον δρόμο δύο μεγάλα οχήματα και τι κινδύνους προκαλούν τέτοιες συμπεριφορές για τους άλλους οδηγούς.