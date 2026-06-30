Τι Renault, τι Ferrari: Είδος «πολυτελείας» το αυτοκίνητο για την τσέπη του Ευρωπαίου οδηγού

Tο ραγδαία αυξανόμενο κόστος ζωής έχει μετατρέψει το αυτοκίνητο σε «είδος πολυτελείας» για την πλειονότητα των Ευρωπαίων οδηγών, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα European Barometer του ομίλου Aramis.

Μάλιστα νιώθουν εγκλωβισμένοι σε μία μόνιμη αντίφαση, καθώς οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές μετακινήσεις τους χωρίς αυτό, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων OpinionWay σε επτά ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία και Ισπανία.

Αυτοκίνητο - Αναγκαίο αλλά βαρύτιμο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 80% των ερωτηθέντων θεωρεί πλέον την κατοχή αυτοκινήτου είδος πολυτελείας, ενώ το 88% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να μετακινείται όπως επιθυμεί χωρίς ιδιωτικό όχημα.

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Παρά την οικονομική επιβάρυνση, οι περισσότεροι οδηγοί εξακολουθούν να βασίζονται στο αυτοκίνητο για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Το 66% χρησιμοποιεί το όχημά του κυρίως για τις μετακινήσεις από και προς την εργασία, γεγονός που αναδεικνύει ότι, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς.

Αυτοκίνητο και «καλάθι» του νοικοκυριού

Η έρευνα δείχνει ότι το 95% των Ευρωπαίων θεωρεί πως το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου αυξάνεται συνεχώς, ενώ το 57% εκτιμά ότι αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο οικογενειακό έξοδο.

Οι οικονομικές πιέσεις έχουν ήδη επηρεάσει τη συμπεριφορά των οδηγών:

Το 64% έχει περιορίσει τις μη αναγκαίες μετακινήσεις λόγω κόστους

έχει περιορίσει τις μη αναγκαίες μετακινήσεις λόγω κόστους Το 38% έχει αναβάλει την αγορά ή την αντικατάσταση του αυτοκινήτου του για οικονομικούς λόγους

έχει αναβάλει την αγορά ή την αντικατάσταση του αυτοκινήτου του για οικονομικούς λόγους Το 92% ζητά από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων

Το μέσο μηνιαίο κόστος χρήσης αυτοκινήτου διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στη Γαλλία ανέρχεται στα 283 ευρώ, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση σε σχέση με τα 395 ευρώ του 2024. Στην Ισπανία διαμορφώνεται στα 335 ευρώ, στο Βέλγιο στα 357 ευρώ, στη Γερμανία στα 387 ευρώ, ενώ η Αυστρία καταγράφει το υψηλότερο κόστος, με 443 ευρώ τον μήνα.

Πού «βρίσκονται» τα ηλεκτρικά;

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται θετικοί απέναντι στην ηλεκτροκίνηση.

Το 60% δηλώνει ότι θα εξέταζε την αγορά ενός ηλεκτρικού ή plug-in υβριδικού αυτοκινήτου στην επόμενη αλλαγή οχήματος. Το ποσοστό κυμαίνεται από 50% στην Αυστρία έως 70% στην Ισπανία.

Παράλληλα, το 61% υποστηρίζει την ευρωπαϊκή απόφαση για τερματισμό των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035, γεγονός που δείχνει ότι, παρά το υψηλό κόστος, η μετάβαση σε πιο «πράσινες» μετακινήσεις εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντική αποδοχή.