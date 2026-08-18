Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σίφνο

Σε ανακοίνωσε προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την πτώση του ιδωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του χειριστή και ενός ζευγαριού Βρετανών τουριστών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σχετικά με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, την 17η Αυγούστου 2026, από την Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206, κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

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Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.»