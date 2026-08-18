Σίφνος: Η ενημέρωση του πιλότου για την προσγείωση πριν τη συντριβή - Ενδείξεις για μηχανική βλάβη

Κρίσιμα είναι όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνου, καθώς ο πιλότος σύμφωνα με πληροφορίες είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου, ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα.

Όπως επισημαίνουν οι πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), το τεχνικό πρόβλημα εντοπίστηκε στον ουραίο έλικα, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο, επισημαίνει η ΕΡΤ.

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Το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το ελικόπτερο να κάνει πλαγιολίσθηση αριστερά και έπειτα περιστροφή δεξιά, πριν γίνει η συντριβή του αεροσκάφους.

«Στο βίντεο θα δούμε μία πλαγιολίσθηση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως μία περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος, έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ουραίου πτερυγίου. Δηλαδή δεν βλέπουμε να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ουραίου πτερυγίου… πιθανώς να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη» τόνισε στο ΕΡΤnews ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος, Παντελής Φραγκούλης.

Δύο σενάρια βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών: Είτε μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα, είτε ξαφνικό ζήτημα υγείας του χειριστή, όπως κάποιο ισχαιμικό επεισόδιο που θα μπορούσε να προκαλέσει βίαιη διάταση χεριού ή ποδιού.

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Σημειώνεται πως ο τραγικός απολογισμός μετρά τρεις νεκρούς, ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών και τον 55χρονο πιλότο που είχε ναυλώσει το ελικόπτερο για το γαμήλιο ταξίδι.

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ υπήρξε ισχυρή έκρηξη με την Πυροσβεστική να φτάνει άμεσα για κατάσβεση.

Το απόγευμα (18/08) αναμένονται εμπειρογνώμονες στο σημείο της πτώσης προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Σίφνος: Τα ονόματα των Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Daily Mail τα ονόματα των δύο Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Πρόκειται για ζευγάρι νεονύμφων που πραγματοποιούσε το ταξίδι του μέλιτος στο ελληνικό νησί.Ο Alexander Cromie και η Marie Ebert ηλικίας 31 και 30 ετών αντίστοιχα.

Ο κ. Cromie κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο, μίας από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων.

Σε ανακοίνωση που εστάλη στη Daily Mail, η εταιρεία ανέφερε: «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Alex Cromie και της συζύγου του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν το ταξίδι του μέλιτος.

Ο Alex ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στη Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα».