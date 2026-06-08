Η ανεξήγητη «λάμψη» στον ουρανό της Μυκόνου: Το απίστευτο φαινόμενο που ξάφνιασε κατοίκους και τουρίστες

Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο φαινόμενο στον ουρανό της Μυκόνου προκάλεσε έκπληξη τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες του νησιού.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον υπεύθυνο ασφαλείας ενός μπαρ, το οποίο στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του mykonoslive.tv, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον.
Στα πλάνα διακρίνεται ένα φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό, με πολλούς να προσπαθούν να εξηγήσουν τι ακριβώς ήταν. Ανάμεσα στις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν, είναι ότι ίσως πρόκειται για αστεροειδή ή κομήτη, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση.
Το μόνο βέβαιο είναι ότι το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και μεγάλης φωτεινότητας, τραβώντας αμέσως την προσοχή όσων το παρακολούθησαν. Το βίντεο έχει ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να επιχειρούν να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες για το μυστηριώδες συμβάν που φώτισε τον ουρανό του νησιού.
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