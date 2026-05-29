Η «Αννούλα» του Ανδρέα Παπανδρέου επιτέλους μίλησε και μάθαμε πως δεν τη λένε καν... Άννα

Η εικόνα της είναι χαραγμένη στο συλλογικό ασυνείδητο της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Η θρυλική «Αννούλα», το εμβληματικό κοριτσάκι πίσω από την ιστορική αφίσα του ΠΑΣΟΚ το 1985 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, επέστρεψε ξαφνικά στην επικαιρότητα.

Με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα (ΕΛΑΣ), όπου τον συνόδευε η μικρή Ήρα, φέρνοντας στο μυαλό όλων τους αναπόφευκτους παραλληλισμούς με το ένδοξο παρελθόν.

Η Γιάννα Βελισσαρίδου –το πραγματικό πρόσωπο πίσω από τον μύθο– μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά και άνοιξε το κουτί των αναμνήσεων, ρίχνοντας φως σε ένα παρασκήνιο γεμάτο ανατροπές, συμπτώσεις και... ένα μεγάλο ψέμα για την ηλικία και το όνομά της.

Όπως αποκάλυψε, την περίοδο της φωτογράφισης δεν ήταν 5,5 ετών όπως γράφτηκε παντού, αλλά 7! Η αρχική ιδέα, μάλιστα, προόριζε τον ρόλο για τη μικρότερη αδερφή της που πληρούσε το ηλικιακό κριτήριο, όμως η τύχη τα έφερε αλλιώς γιατί η μικρή είχε πολύ κοντό μαλλί και έμοιαζε σαν αγοράκι. Όπως εξηγεί η ίδια για το σκεπτικό της καμπάνιας:

«Έψαχναν 4 ετών κοριτσάκια για να συμβολίζουν την τετραετία την προηγούμενη, όπως και τα 4 γαρύφαλλα που πρόσφερα στον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν όλο το κόνσεπτ».

Σε ερώτηση για το αν η οικογένειά της είχε κομματικούς δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ, η εξήγηση ήταν αφοπλιστικά πρακτική και κρύβεται στο... φωτογραφείο του μπαμπά της:

«Φωτογραφήθηκα, επιλέχτηκα μετά από 20 κοριτσάκια. (…) Ο πατέρας μου είχε κατάστημα με φωτογραφικά είδη. Ήταν πολύ γνωστός στον χώρο του και τον ξέρανε όλοι οι φωτογράφοι. Ο φωτογράφος και φίλος και πελάτης χρόνια του πατέρα μου επικοινώνησε μεταξύ σοβαρού και αστείου: "Θα κάνουμε μία διαφημιστική καμπάνια για το ΠΑΣΟΚ που θα τρέξει και χρειαζόμαστε τέσσερα 4χρονα κοριτσάκια, δεν φέρνεις την κόρη σου;" Και κάπως έτσι έγινε».

Η επιτυχία της φωτογράφισης ήταν τόσο σαρωτική, που την οδήγησε κυριολεκτικά στο πλευρό του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ:

«Θυμάμαι πολλά πράγματα γιατί ήταν πολύ έντονη στιγμή και δεν ήταν και μέσα στο πρόγραμμα όλο αυτό. Λόγω της απήχησης της αφίσας, σχεδόν 3 – 4 μέρες πριν, μας είπαν ότι θέλανε να παρευρεθώ κι εκεί μαζί του».

Το πιο ξεκαρδιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως το παιδί-σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής δεν λεγόταν καν Άννα. Πώς προέκυψε όμως το θρυλικό «Αννούλα»; Η ίδια ξεκαθαρίζει την παρεξήγηση δεκαετιών:

«Μικρή με φωνάζανε Αννούλα μέχρι και στο Γυμνάσιο. Διατηρούσα και τα δύο ονόματα. Βαπτισμένη Ιωάννα. Έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε και μου είχε μείνει το Αννούλα όσο ήμουν μικρή. (…) Με φώναζαν Αννούλα και απλά το κρατήσαμε».